Cane da caccia bloccato in un dirupo salvato dai vigili del fuoco

Intervento del personale del Comando provinciale di Crotone in una zona particolarmente impervia. Necessario l’impiego di tecniche SAF per raggiungere e recuperare l’animale.

Cirò Superiore (KR) – Un cane da caccia rimasto bloccato lungo un ripido costone roccioso è stato tratto in salvo dai Vigili del Fuoco del Comando di Crotone, intervenuti nella giornata di oggi nel territorio del Comune di Cirò Superiore.

L’operazione di soccorso si è svolta in un’area particolarmente impervia, caratterizzata da una fitta vegetazione e da forti pendenze, che hanno reso difficoltoso il raggiungimento dell’animale.

Per portare a termine il recupero, il personale del Comando di Crotone ha impiegato tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali), operando lungo un costone caratterizzato da un dislivello superiore ai 100 metri.

Attraverso l’utilizzo di specifiche attrezzature di derivazione alpinistica e la predisposizione di un articolato sistema di corde e ancoraggi, i soccorritori sono riusciti a raggiungere il cane e a recuperarlo in sicurezza, superando le difficoltà legate alla conformazione del terreno.

L’intervento dei Vigili del Fuoco di Crotone si è concluso positivamente con la riconsegna dell’animale al proprietario.