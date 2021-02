Questa mattina i Vigili del Fuoco del Comando di Cosenza sono intervenuti per salvare un cane scivolato in un dirupo in Località Scifo di Vampa nel comune di Longobucco (CS).

Dopo aver allestito una manovra di derivazione speleologica per il recupero dell’animale, il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) ha raggiunto il cane bloccato tra un salto di roccia portandolo poi al sicuro, dove c’era ad attenderlo il proprietario.