Canna fumaria in fiamme, intervento dei vigili del fuoco

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale è intervenuta alle ore 22.30 di ieri sera in via Fiume Mesima nel quartiere Santo Janni, zona est del comune di Catanzaro per incendio canna fumaria.

Il rogo, originatosi dalla canna fumaria si è propagato velocemente coinvolgendo parte del tetto di copertura con struttura in legno e copertura con pannelli coibentati.

L’immediato intervento dei vigili del fuoco, con supporto di autoscala, è valso alla completa estinzione delle fiamme evitando il propagarsi delle stesse all’interno dell’abitazione ed alla messa in sicurezza della porzione di tetto interessato dall’incendio.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza. Non si registrano danni a persone. A coordinare le operazioni di spegnimento il CS Gregorace Raffaele.