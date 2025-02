Canna fumaria in fiamme, intervento dei vigili del fuoco

Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza sede centrale con supporto di Autobotte per rifornimento idrico ed Autoscala sono intervenute nel comune di Spezzano della Sila in via Umberto I per incendio canna fumaria.

Il rogo si è propagato al sottotetto con struttura in legno e laterizi coinvolgendo alcuni suppellettili e parte di mobilia.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito evitando il propagarsi del rogo all’intera abitazione.

In via precauzionale si provvedeva all’evacuazione di n° 4 unità in attesa di ulteriori verifiche tecniche più approfondite.

Non si registrano danni a persone.