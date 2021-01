Canna fumaria manda in fiamme il tetto, intervento dei vigili del fuoco

Squadre dei vigili del fuoco del comando di Cosenza, distaccamento di Rende con supporto di autobotte ed autoscala della sede centrale, sono impegnate per domare un incendio tetto in via Marconi a Cosenza.

Il rogo originatosi dalla canna fumaria ha distrutto parte del tetto con struttura in ferro e copertura a pannelli coibentati.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito adoperandosi a ricoprire con teloni e materiali di fortuna la parte del tetto distrutto per evitare ulteriori danni allo stabile a causa delle condizioni meteo avverse.

Non risultano danni a persone.