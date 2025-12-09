Capodanno Rai a Catanzaro: modifiche alla viabilità e spostamento temporaneo del mercato nel quartiere Lido

Il Comune di Catanzaro informa la cittadinanza che, in vista dell’allestimento del grande evento Capodanno Rai 2026 “L’anno che verrà”, organizzato da Rai in collaborazione con la Fondazione Calabria Film Commission, sono state emanate due ordinanze del Comando di Polizia Locale relative alla modifica della viabilità e allo spostamento degli operatori del mercato di Catanzaro.

Interdizione del Piazzale Maestri del Lavoro (Area Teti):

A partire dal 10 dicembre 2025 e fino al 7 gennaio 2026, sarà interdetta la circolazione stradale – transito e sosta – nell’intero Piazzale Maestri del Lavoro (ex Area Teti), individuato come location dell’evento televisivo nazionale.

L’area sarà accessibile esclusivamente ai mezzi dell’organizzazione. È inoltre istituito un divieto di sosta con rimozione forzata h24 per tutta la durata dell’interdizione.

Spostamento del mercato:

Non essendo disponibile l’Area Teti, nelle giornate di mercato dell’11 – 14 – 18 – 21 – 28 dicembre 2025 e 4 gennaio 2026, gli operatori commerciali saranno temporaneamente ricollocati lungo il Lungomare di Catanzaro.

Per consentire lo svolgimento del mercato, dalle ore 6:00 alle ore 15:00 delle date indicate saranno in vigore divieto di transito e divieto di sosta con rimozione ambo i lati nelle seguenti aree:

tratto del Lungomare compreso tra Via E. Aristippo e, in direzione Corace, 100 metri dopo la terrazza Matteo Saliceti;

tratto sottostante, tra l’intersezione con Via F. Magellano (Poste Italiane) e quella con Via A. Calabar (Giostrine);

tratto di accesso al Porto di Lido;

Via Caprera, dove è confermata la collocazione di ulteriori operatori e istituito il divieto di sosta con rimozione.

Indicazioni sui flussi veicolari

Per limitare i disagi alla circolazione, sono previste le seguenti deviazioni:

Direzione Giovino → Corace: percorso Via Enrico Aristippo – Via Caprera – Via Marco Polo – Via Vasco da Gama, con possibilità di rientro sul Lungomare.

Direzione Corace → Giovino: obbligo di transito su Viale Crotone, con svolta all’intersezione Via Lungomare/Via Repubbliche Marinare. La circolazione verso il Porto sarà consentita soltanto fino al civico 283 (Poste Italiane).