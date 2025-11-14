Capodanno Rai a Catanzaro: Ufficiale l’Area Teti

È ufficiale: sarà Catanzaro a ospitare la diretta nazionale de “L’Anno che Verrà”, lo show di Capodanno della Rai.
Il sindaco Nicola Fiorita ha confermato che la sede individuata per l’evento, dopo i sopralluoghi della produzione, è l’Area Teti nel quartiere marinaro.
Fiorita ha sottolineato che l’evento accenderà i riflettori sulla città, offrendo un’occasione unica per promuovere “la sua storia, le sue bellezze naturali, la sua energia” su un grande palcoscenico nazionale.
Nei prossimi giorni saranno diffusi tutti i dettagli su logistica, sicurezza e servizi.
Catanzaro si dichiara “pronta ad accogliere l’Italia” per la festa di fine anno.