Capodanno Rai, il sindaco Fiorita non ci sta: “Disappunto a Fanpage, Catanzaro merita rispetto”

Il primo cittadino interviene dopo le critiche della testata online sull’evento di Lido: “Le critiche musicali sono legittime, ma non si oscuri l’orgoglio di una città intera”.

​CATANZARO – Non si sono ancora spenti gli echi delle luci e della musica del Capodanno Rai a Catanzaro, che già divampa la polemica mediatica. Al centro del dibattito, un articolo pubblicato dalla testata Fanpage.it (ne parliamo qui), giudicato dal sindaco Nicola Fiorita troppo severo e parziale nel raccontare la serata che ha visto il capoluogo calabrese protagonista in diretta nazionale.

​Il confronto con la testata

​Il sindaco Fiorita ha scelto la via del confronto diretto, rendendo noto di aver contattato personalmente i vertici della testata: “Ho sentito il direttore di Fanpage per manifestare il mio disappunto”, ha dichiarato il primo cittadino. Pur riconoscendo che le valutazioni critiche sulla scaletta musicale o sulla logistica siano espressione di libertà di stampa, Fiorita ha sottolineato come il racconto non possa ignorare la portata sociale dell’evento.

​”Le valutazioni critiche sono sempre legittime. Ma non possono oscurare né ridimensionare il senso di una serata che è stata, prima di tutto, una festa autentica della città.”

​Una “parziale correzione”

​Secondo quanto riferito dal sindaco, il colloquio avrebbe portato a una parziale revisione dei contenuti dell’articolo, ma la ferita resta. Per l’amministrazione, il successo della serata non si misura solo in termini di “share” o di gradimento delle singole performance, ma nella capacità di Catanzaro di gestire un evento di tale portata sotto i riflettori di tutta Italia.

​Il ringraziamento alla città

​Oltre la polemica, il messaggio di Fiorita vuole essere un atto di difesa della dignità dei catanzaresi. Il sindaco ha rivolto un ringraziamento corale alla comunità, lodando l’entusiasmo e la compostezza dimostrati in piazza.

​”Oggi sento il dovere di dire grazie”, ha aggiunto Fiorita. “A una comunità che ha risposto con orgoglio, a chi ha lavorato dietro le quinte, a una città che si è mostrata accogliente e viva. Catanzaro ha dato una risposta bella e corale. Di questo dobbiamo essere orgogliosi, al di là di ogni critica”.

​L’episodio segna un punto di orgoglio per il capoluogo, che rivendica il proprio ruolo centrale nella programmazione culturale e turistica della regione, blindando il successo di una notte che, per l’amministrazione, resta una pietra miliare della ripartenza cittadina.