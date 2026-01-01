Capodanno Rai, il sindaco Fiorita non ci sta: “Disappunto a Fanpage, Catanzaro merita rispetto”

Il primo cittadino interviene dopo le critiche della testata online sull’evento di Lido: “Le critiche musicali sono legittime, ma non si oscuri l’orgoglio di una città intera”.
CATANZARO – Non si sono ancora spenti gli echi delle luci e della musica del Capodanno Rai a Catanzaro, che già divampa la polemica mediatica. Al centro del dibattito, un articolo pubblicato dalla testata Fanpage.it (ne parliamo qui), giudicato dal sindaco Nicola Fiorita troppo severo e parziale nel raccontare la serata che ha visto il capoluogo calabrese protagonista in diretta nazionale.
Il confronto con la testata
Il sindaco Fiorita ha scelto la via del confronto diretto, rendendo noto di aver contattato personalmente i vertici della testata: “Ho sentito il direttore di Fanpage per manifestare il mio disappunto”, ha dichiarato il primo cittadino. Pur riconoscendo che le valutazioni critiche sulla scaletta musicale o sulla logistica siano espressione di libertà di stampa, Fiorita ha sottolineato come il racconto non possa ignorare la portata sociale dell’evento.
”Le valutazioni critiche sono sempre legittime. Ma non possono oscurare né ridimensionare il senso di una serata che è stata, prima di tutto, una festa autentica della città.”
Una “parziale correzione”
Secondo quanto riferito dal sindaco, il colloquio avrebbe portato a una parziale revisione dei contenuti dell’articolo, ma la ferita resta. Per l’amministrazione, il successo della serata non si misura solo in termini di “share” o di gradimento delle singole performance, ma nella capacità di Catanzaro di gestire un evento di tale portata sotto i riflettori di tutta Italia.
Il ringraziamento alla città
Oltre la polemica, il messaggio di Fiorita vuole essere un atto di difesa della dignità dei catanzaresi. Il sindaco ha rivolto un ringraziamento corale alla comunità, lodando l’entusiasmo e la compostezza dimostrati in piazza.
”Oggi sento il dovere di dire grazie”, ha aggiunto Fiorita. “A una comunità che ha risposto con orgoglio, a chi ha lavorato dietro le quinte, a una città che si è mostrata accogliente e viva. Catanzaro ha dato una risposta bella e corale. Di questo dobbiamo essere orgogliosi, al di là di ogni critica”.
L’episodio segna un punto di orgoglio per il capoluogo, che rivendica il proprio ruolo centrale nella programmazione culturale e turistica della regione, blindando il successo di una notte che, per l’amministrazione, resta una pietra miliare della ripartenza cittadina.