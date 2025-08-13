Carabiniere libero dal servizio sventa il furto di un’auto, 44enne arrestato

E’ accaduto sul lungomare di Roccella Ionica e grazie all’intuito di un militare della Sezione Operativa di Roccella Ionica è stato bloccato.

Il carabiniere ha capito in pochi attimi le reali intenzione di un soggetto che, con apparente disinvoltura, si muoveva nei pressi di un’autovettura parcheggiata a pochi metri dalla spiaggia. Un atteggiamento calmo ma circospetto, ed il militare, si è soffermato a studiarne le mosse.

Al malfattore è stato infatti sufficiente forzare il finestrino del veicolo per accedervi nell’arco di pochi secondi, ma immediatamente è intervenuto il carabiniere che, senza esitazione, lo ha fermato.

Si tratta di un 44enne di Grotteria (Rc) la cui azione è stata interrotta. Poi sono arrivati i colleghi di Roccella Ionica, impegnati in servizio perlustrativo nell’area marina.

Lo sventurato tentativo di furto si è così concluso con l’arresto dell’uomo, posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e successivamente deferito. Dovrà ora rispondere di tentato furto aggravato.