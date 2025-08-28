Carcere Catanzaro, (Uspp): Bene la visita del Sottosegretario alla Giustizia Andrea Del Mastro

Si è tenuta nella giornata di ieri presso la Casa Circondariale di Catanzaro, la visita del Sottosegretario alla Giustizia Andrea Del Mastro, unitamente al Sottosegretario agli Interni Wanda FERRO e all’ eurodeputato Denis Nesci.

“Una testimonianza di grande attenzione da parte del Governo” – dichiarano in una nota stampa il Segretario Regionale dell’ USPP Federico Giorgio e il Vicario Walter Campagna – che aggiungono- : “Dopo la recente visita all’ ICAT di Laureana di Borrello (RC), accogliamo con interesse l’ incontro di oggi presso il carcere di Catanzaro, un Istituto caratterizzato da una serie di problematiche comuni come il sovraffollamento, la carenza di personale, la presenza di un alta percentuale di detenuti psichiatrici; fattori che si ripercuotono inevitabilmente sull’ attività interna attraverso aggressioni nei confronti del personale ed altri eventi critici “.

Dopo l’intervento attento ed esaustivo del Sottosegretario, tutti i presenti hanno avuto la possibilità di rappresentare al vertice le varie problematiche di settore. Un faccia a faccia costruttivo e di ascolto, non solo da parte del personale di polizia penitenziaria, ma anche e soprattutto delle Organizzazioni sindacali intervenute, otre al personale medico, paramedico e del comparto funzioni centrali. Un incontro colmo di ottimismo, nonostante le criticità, che lascia ben sperare in quel processo di riforma e ristrutturazione di tutto il sistema penitenziario.