Cardinale, in Ricordo del Prof. Giampiero Nisticò: Una Vita dedita alla Cultura

Domenica 24 novembre 2024, alle ore 16:00, la Biblioteca Comunale di Cardinale, situata in Viale Roma, sarà ufficialmente intitolata al Prof. Giampiero Nisticò, già Sindaco della comunità e figura di riferimento per il nostro territorio.

Questo evento rappresenta un momento di profonda riflessione e gratitudine nei confronti di un uomo che ha lasciato un’eredità culturale e umana straordinaria, trasformando ogni spazio in cui ha operato in un luogo di conoscenza, dialogo e arricchimento.

Il Sindaco di Cardinale, Danilo Staglianò, ha voluto sottolineare l’importanza di questo momento per la comunità:

“Con questa intitolazione, onoriamo una figura che ha lasciato un segno indelebile nel nostro territorio. Giampiero Nisticò non è stato solo un punto di riferimento politico, ma soprattutto culturale, un esempio per le generazioni presenti e future. La Biblioteca Comunale di Cardinale incarna il suo sogno di rendere la cultura il cuore pulsante della nostra comunità. Con profonda emozione e gratitudine, consegniamo quest’opera alla cittadinanza, rendendo omaggio alla visione e all’impegno di un uomo straordinario.”

Tra coloro che lo hanno celebrato nel corso degli anni, spiccano figure illustri come il grande Vittorio Gassman, che nel 1982 lo ricordava con queste parole:

“Ricordo quando di me, allora molto giovane, si diceva che ‘ero un geniaccio’, ma con un tono che sapeva di dispregiativo; che ‘ero un istrione’… Erano verità; tutti, però, siamo un po’ istrioni, ma non troppi geniacci. Io lo scopro a sessantuno anni. E Giampiero Nisticò, allora, che se ne accorge solo ora?”

Anche Lazslo Miceck nel 1991, Premio Pulitzer, ne evidenziava la statura intellettuale, affermando:

“Poi ti ho sentito parlare, ed allora ho capito come stavano le cose: avevo sbagliato! In quella Università tu non eri uno dei pochi lumi, per come ti avevo classificato: tu eri IL LUME.”

L’evento di intitolazione vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, amici e studiosi che interverranno per ricordare il Prof. Nisticò.

Durante la cerimonia, saranno proiettati video commemorativi e due suoi allievi renderanno omaggio al suo contributo alla letteratura e al teatro, recitando alcuni suoi testi tra poesia e dialoghi teatrali.

La comunità è invitata a prendere parte a questa giornata speciale, che celebrerà non solo la memoria di un uomo eccezionale, ma anche l’importanza della cultura come patrimonio collettivo. Al termine dell’evento, seguirà un brindisi di inaugurazione per condividere insieme un momento di gioia e ricordo.