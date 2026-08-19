Cardinale inaugura la 1ª edizione della “Cardinale FitWalking”: sport, natura e cultura nel cuore delle Serre Calabresi

Mercoledì 19 agosto, il Comune di Cardinale, in collaborazione con l’ASD Soverato in Cammino, organizza la 1ª edizione di “Cardinale FitWalking”, una camminata ludico-sportiva aperta gratuitamente a cittadini e turisti, pensata per valorizzare il patrimonio storico, artistico e naturalistico di uno dei borghi più affascinanti delle Serre Calabresi.

Il ritrovo è fissato per le ore 17:15 in Piazza Umberto I, da dove prenderà il via un percorso che condurrà i partecipanti alla scoperta del centro storico di Cardinale. L’itinerario proseguirà lungo il fiume Ancinale e attraverso i suggestivi castagneti che caratterizzano il territorio, regalando panorami e scorci di grande fascino.

Conosciuto come il paese della Nocciola Tonda di Calabria, Cardinale conserva importanti testimonianze artistiche e architettoniche che raccontano la sua storia e la sua identità. L’iniziativa rappresenta un’occasione unica per vivere il borgo in modo attivo, promuovendo benessere, socializzazione e turismo sostenibile.

Al termine della camminata, in Piazza Umberto I, il Comune offrirà ai partecipanti un rinfresco a base di frutta fresca. Inoltre, sarà possibile degustare il celebre gelato alla nocciola di Cardinale, una delle eccellenze gastronomiche del territorio.

La partecipazione è libera e gratuita.

L’Amministrazione Comunale e l’ASD Soverato in Cammino invitano cittadini, famiglie, appassionati di trekking e visitatori a prendere parte a questa prima edizione, un appuntamento che unisce sport, salute, cultura e promozione del territorio in un’esperienza coinvolgente e adatta a tutte le età.