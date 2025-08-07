Cardinale, talenti sotto le stelle: danza e inclusione

Si accende la notte del 7 agosto grazie all’evento promosso dalla Unione lotta alla distrofia muscolare di Chiaravalle e dal Comune guidato dal sindaco Staglianò

Un palcoscenico a cielo aperto, Viale Roma trasformato in una passerella di emozioni, luci e colori: è questa la suggestiva cornice di “Talenti sotto le stelle”, lo spettacolo-evento che animerà il paese di Cardinale, in provincia di Catanzaro, stasera, 7 agosto 2025 alle ore 21.

L’iniziativa è organizzata dalla UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) sezione di Chiaravalle Centrale, in collaborazione con il Comune di Cardinale, guidato dal sindaco Danilo Staglianò, da sempre attento e sensibile alle tematiche dell’inclusione sociale.

Una serata dedicata alla bellezza dell’espressione libera e autentica di ogni persona, al di là di ogni barriera. Sfilata, ballo e canto si intrecceranno in una narrazione collettiva fatta di sguardi fieri, passi che parlano, voci che emozionano. Una festa dei sensi e dell’anima, dove tutto è possibilità nuova per raccontare identità, energia e coraggio.

A presentare la serata saranno Stefania Asuni e Francesco Pungitore, in un viaggio tra storie, note e movimenti che metteranno al centro il valore della diversità come risorsa e non come ostacolo.

Importante il coinvolgimento delle realtà del territorio, come la scuola di danza New Gymnasium e l’associazione di volontariato Ali d’Aquila di Satriano Marina, che con il loro impegno culturale e sociale arricchiranno lo spettacolo con performance capaci di toccare il cuore del pubblico.

“Un evento che si preannuncia carico di significati e pronto a lasciare un segno profondo, nel nome di un’estate che guarda alle stelle, ma tiene ben saldi i piedi nei valori più veri dell’umanità” il commento del presidente Uildm, Giovanni Sestito.