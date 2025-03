Cardinale, un nuovo piano sociale per il benessere della comunità

Un’iniziativa dell’amministrazione comunale in collaborazione con la UILDM per promuovere inclusione e migliorare la qualità della vita.

L’Amministrazione Comunale di Cardinale, in collaborazione con la UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) di Chiaravalle Centrale, ha approvato un ambizioso piano sociale volto a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a promuovere l’inclusione. Il progetto, che sarà attuato nei prossimi mesi, rappresenta un significativo passo avanti per il rafforzamento del tessuto sociale della comunità.

Il piano è stato ufficialmente presentato durante un incontro tra l’assessore Rita Fulciniti e la vicepresidente UILDM Deborah Cortese (nella foto), suscitando grande soddisfazione tra i promotori dell’iniziativa. Il presidente della UILDM, Giovanni Sestito, ha evidenziato l’importanza del progetto per il territorio e il valore della collaborazione tra enti pubblici e associazioni.

Le iniziative del piano sociale

Il programma prevede una serie di interventi mirati a favorire l’inclusione e il benessere sociale. Tra le principali iniziative figurano:

Convegni di sensibilizzazione: eventi per diffondere consapevolezza su tematiche sociali fondamentali e promuovere una cultura dell’inclusione. Inclusione e interventi nelle famiglie: supporto diretto ai nuclei familiari per affrontare problematiche quotidiane e rafforzare la coesione sociale. Eliminazione delle barriere architettoniche: interventi per garantire l’accessibilità degli spazi pubblici a tutti i cittadini. Attività ricreative per persone con disabilità: iniziative volte a favorire la socializzazione e ridurre l’isolamento. Progetti educativi nelle scuole: percorsi di formazione e sensibilizzazione per i giovani, con l’obiettivo di costruire una società più inclusiva e consapevole. Altri interventi: iniziative flessibili per rispondere a specifiche esigenze della comunità.

L’impegno dell’amministrazione

Il sindaco di Cardinale, Danilo Staglianò, ha espresso grande soddisfazione per l’approvazione del piano sociale, sottolineando l’importanza della collaborazione con la UILDM. “Questa iniziativa rappresenta un modello virtuoso di cooperazione tra istituzioni e associazioni, con l’obiettivo di costruire un futuro più equo e solidale per tutti i cittadini”, ha dichiarato il primo cittadino.

Il piano sociale si pone come una risposta concreta alle sfide che la comunità di Cardinale deve affrontare, dimostrando l’attenzione e la lungimiranza dell’amministrazione locale. Il coinvolgimento della cittadinanza sarà cruciale per il successo dell’iniziativa, e tutti i cittadini sono invitati a partecipare attivamente alle diverse attività previste.

Con questa iniziativa, Cardinale si conferma un esempio di buona amministrazione, mettendo al centro i bisogni delle persone e creando una rete di supporto per un futuro migliore.