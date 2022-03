Carlo Marx aveva (la sua parte di) ragione?

Carlo Marx, mettendo le mani avanti, dichiarò “Io non sono marxista”; ma forse era rimasto marxiano. Morì nel 1883; i sistemi marxisti sono o crollati come in URSS, o profondamente sono mutati come in Cina; ma volete vedere che oggi rischia, Marx, di avere almeno la sua parte marxiana di ragione?

Qual è il pensiero di Marx? Che il capitale si accumula sfruttando il lavoro degli operai, i quali vengono retribuiti il meno possibile; perciò i capitalisti si arricchiscono sempre di più, fino al giorno in cui i ricchi resteranno pochissimi, e i più saranno ridotti alla fame; perciò non avendo a chi vendere, il capitalismo dovrà crollare.

Nel 2022, sta succedendo qualcosa di simile. Con la benzina e la nafta alle stelle, con il pane e la pasta a costi proibitivi, sembra davvero che ci sia un fenomeno non di proletarizzazione, ma, molto peggio, di sottoproletarizzazione diffusa. Pensate alla riforma italiana del Catasto, che comporterà un attacco fiscale di altre pesanti tasse, a quello che per tantissime famiglie è l’unico bene tangibile: la casa.

Il sottoproletariato, continua Marx, non è una classe sociale con identità lavorativa e di conseguenza politica; è un mucchio di ricchi impoveriti e poveri occasionalmente arricchiti, entrami incapaci di gestire la loro condizione; o, come scrive il borboniano De Sivo, “la mischianza del peggio di tutti gli ordini sociali”. Quanto al capitalismo, è ancora in grado di produrre, ma a vendere incontra crescenti difficoltà.

Quanto al proletariato propriamente detto, esso non esiste, e tanto meno esiste un partito proletario. Però Marx rischia di avere ragione.

Ma se Marx ha ragione nel 2022 da morto, perché ebbe tanto palesemente torto nell’Ottocento, quando era in vita?

Perché a dargli torto, nell’Ottocento, ci furono i capitalisti di una volta, cioè i grandi capitani d’industria, che erano anche grandi uomini di governo, e persone di cultura e intelligenza. Per primo l’inglese Owen studiò proprio Marx, e per evitare che avesse ragione, iniziò a pagare gli operai più del minimo; ben consapevole che, se avessero avuto del denaro, avrebbero comprato. E comprato dalle loro stesse fabbriche. Banale, vero?

E come mai nel 2022 non vediamo capitani d’industria e grandi capitalisti in grado di capire una cosa tanto ovvia? Perché ci sono solo degli esangui burocrati e dei tonti eruditi; perché eruditi tonti e burocrati esangui sono seriamente convinti che la gente debba allegramente morire di fame, purché si salvi un pezzo di carta: l’euro. E giù altre tasse (leggete una bolletta della luce!), e aumenti folli di prezzi e disoccupazione; e crisi di sovrapproduzione di giocattoli inutili e sottoproduzione di pane.

Per evitare che Marx, a quasi 150 dal trapasso e 30 dalla fine dell’URSS, vinca e regali al mondo qualche altro disastroso decennio di comunismo, è urgente ripensare l’economia occidentale, togliendola di mano ai passacarte di Bruxelles nominati da non si sa chi, e producendo quello che è bene produrre per le reali esigenze umane; produzione che poi si distribuirebbe da sola.

Ciò non avverrà mai, fin quando l’Italia e l’Europa non avranno una classe dirigente politica al posto dei burocrati; e una cultura alta e forte, una filosofia al posto dei piagnistei e dei buonismi retribuiti.

Ulderico Nisticò