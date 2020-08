Continuo a ricevere in privato messaggi, tramite social, in cui mi si chiede se il sottoscritto o la lista Tesoro Calabria sosteniamo o abbiamo candidati alle imminenti elezioni comunali di Satriano (CZ).

La mia risposta è: ASSOLUTAMENTE NO!

Se così fosse stato, come al solito, ci avrei messo la faccia e avrei sostenuto a spada tratta i candidati che condividono i principi e gli ideali di Tesoro Calabria.

Carlo Tansi, movimento civico Tesoro Calabria