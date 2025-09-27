Carmen Russo alla Notte Bianca di Soverato!

La Notte Bianca di Soverato si preannuncia essere un evento straordinario, e con Carmen Russo come madrina, l’atmosfera sarà sicuramente ancora più vibrante! La scelta di una figura così iconica e versatile come Carmen Russo arricchisce l’evento, promettendo intrattenimento di qualità e un tocco di glamour.

Il 4 ottobre 2025, la città si trasformerà in un vivace hub di cultura e divertimento, e il programma studiato per l’occasione soddisferà le aspettative di tutti, dalle famiglie ai giovani. La Notte Bianca sfrutterà la bellezza di Soverato, con la sua cornice pittoresca che di certo farà da sfondo a questa celebrazione.

Non dimenticate di tenere d’occhio i canali ufficiali per eventuali aggiornamenti e dettagli sul programma. Cercheremo di scoprire insieme le meraviglie che saranno proposte, dalle performance artistiche ai mercatini artigianali, fino ai concerti dal vivo. Sta per nascere un evento memorabile che valorizza l’arte, la musica e la convivialità. Non mancate!