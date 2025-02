Carne 100% vegetale: la scommessa del futuro che Naturium porta in Calabria

Degustazioni gratuite e sconti per scoprire il gusto innovativo della carne plant-based

La carne del futuro è già qui, e non proviene dagli allevamenti, ma dalla ricerca scientifica e dall’innovazione tecnologica. La rivoluzione plant-based, che sta conquistando sempre più spazio sulle tavole di tutto il mondo, arriva anche in Calabria grazie a Naturium, il progetto culturale che promuove uno stile di vita sano e sostenibile.

Il prossimo 21 e 22 febbraio, in due eventi imperdibili, i calabresi avranno l’opportunità di scoprire e assaporare la carne 100% vegetale di Redefine Meat, una delle aziende più all’avanguardia nella produzione di alternative alla carne tradizionale.

Due giornate dedicate alla degustazione gratuita e alla possibilità di acquistare i prodotti con uno sconto del 15%.

Il primo appuntamento si terrà venerdì 21 febbraio alla Galleria Commerciale Marconi di Rende (Cosenza), mentre il secondo evento avrà luogo sabato 22 febbraio a Montepaone Lido (CZ), in Via Nazionale, 2.

Dalle 11:00 alle 20:00, i partecipanti potranno assaggiare i burger vegetali e scoprire come la carne senza carne possa soddisfare anche i palati più esigenti.

Naturium, da sempre impegnato nella divulgazione di un’alimentazione più consapevole, scommette su questa innovazione come risposta concreta alle sfide ambientali e sanitarie del nostro tempo.

La carne vegetale non è solo un’alternativa per chi ha scelto un’alimentazione cruelty-free, ma una soluzione sostenibile per il pianeta, riducendo l’impatto ambientale dell’industria zootecnica.

Un’occasione, quindi, per scoprire il futuro del cibo, un morso alla volta. Il cambiamento parte dalla consapevolezza, e Naturium è pronto a guidare questa trasformazione con gusto e innovazione.