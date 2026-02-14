Carnevale di sorrisi e attenzione all’Istituto Maria Ausiliatrice di Soverato: una festa che mette i bambini al centro

Colori, musica e risate hanno riempito gli spazi dell’Istituto Maria Ausiliatrice, che anche quest’anno ha regalato ai più piccoli una festa di Carnevale capace di unire allegria, accoglienza e straordinaria sensibilità educativa. Un evento pensato per i bimbi, ma soprattutto costruito intorno a loro, aperto non solo agli alunni dell’istituto ma anche ai bambini esterni, in un autentico spirito di comunità e condivisione.

L’atmosfera festosa, resa ancora più coinvolgente da un’attenta animazione, ha trasformato la giornata in un’esperienza magica fatta di giochi, balli e momenti di pura spensieratezza. A rendere il tutto ancora più speciale, un buffet curato nei minimi dettagli, dove nulla è stato lasciato al caso.

Ciò che ha colpito maggiormente genitori e partecipanti, infatti, non è stata soltanto la qualità dell’organizzazione, ma la profonda attenzione riservata a ogni singolo bambino. L’istituto ha dimostrato ancora una volta una sensibilità rara e concreta verso le esigenze alimentari dei più piccoli, gestendo con scrupolo intolleranze e allergie. Un aspetto tutt’altro che secondario, che racconta più di qualsiasi parola la filosofia educativa della scuola: nessun bambino è “uno tra tanti”, ma ognuno è unico e meritevole di cura.

Dietro la leggerezza delle maschere e dei coriandoli si è percepito chiaramente il lavoro silenzioso e responsabile di chi vive la scuola non solo come luogo di istruzione, ma come spazio di crescita, protezione e attenzione autentica. Ogni scelta, ogni dettaglio, ogni accorgimento ha riflesso un messaggio preciso: il benessere dei bambini viene prima di tutto.

Iniziative come questa rafforzano il legame tra scuola, famiglie e territorio, confermando l’Istituto Maria Ausiliatrice come una realtà educativa che non smette di distinguersi per umanità, professionalità e dedizione. Perché una festa può essere bella, ma quando è organizzata con il cuore diventa memorabile.