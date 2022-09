Caro bollette, “Panorama” intervista il prof. calabrese Vittorio Daniele

Il commento di Giovanni Sgrò: ma qui in Calabria, per lui, neanche una telefonata dalla cosiddetta classe dirigente regionale…?

Il professore Vittorio Daniele è un grande amico del progetto culturale Naturium. Ordinario di Politica economica all’Università Magna Graecia di Catanzaro, oltre a numerosi articoli scientifici su riviste internazionali, ha pubblicato anche i seguenti libri, editi dalla Rubbettino: La crescita delle nazioni. Fatti e teorie (2008); Il divario Nord-Sud in Italia 1861-2011 (2011) (con Paolo Malanima) e Il Paese diviso. Nord e Sud nella storia d’Italia (2019).

Oggi leggiamo con interesse e orgoglio la sua intervista sulla rivista “Panorama” dal titolo “Sul gas paghiamo l’eccessivo liberismo di un’Europa divisa”. Nemo propheta in patria sua, anche questa è l’ennesima testimonianza di quante intelligenze di questa nostra terra di Calabria vengano apprezzate in Italia e nel mondo, subendo però la scarsa considerazione della cosiddetta classe dirigente regionale.

Su problemi come quello dei costi energetici, sul quale il professore Daniele è più volte intervenuto insieme a noi, anche con specifiche proposte d’intervento, ci saremmo aspettati, quantomeno una telefonata, una convocazione.

Ma qui tutto tace. E’ la solita Calabria che guarda al proprio orticello e campa alla giornata o di consulenze “all’estero”. Mentre i suoi figli migliori vengono considerati solo altrove per quanto meritano e per come valgono…

Di seguito il link dell’intervista del professore Daniele: https://www.panorama.it/economia/gas-errori-liberismo-europa-divisa

Giovanni Sgrò – promotore progetto culturale Naturium