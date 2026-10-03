Caro carburanti, il sindaco di Soverato al fianco dei cittadini: «Ci sono battaglie che riguardano tutto il territorio»

Esserci per ascoltare, per comprendere e per stare accanto ai cittadini che stanno manifestando contro il caro carburanti, un problema che tocca da vicino famiglie, lavoratori e imprese.

Insieme a tanti altri Sindaci del Basso Jonio, abbiamo voluto dare un segnale di vicinanza e di unità, perché ci sono battaglie che riguardano l’intero territorio e che vanno affrontate insieme.

Come Sindaco di Soverato sento il dovere di essere vicino non solo alla mia città, ma a tutta la nostra comunità territoriale, soprattutto nei momenti di difficoltà.

Perché quando un territorio chiede ascolto, la cosa più importante è esserci. lo scrive in una nota il sindaco di Soverato Daniele Vacca