Caro-carburanti, scatta il taglio delle accise: meno 25 centesimi alla pompa da oggi

​Il decreto legge, approvato a sorpresa ieri sera dal CdM, è già in Gazzetta Ufficiale. Meloni: “Misura contro la speculazione”. Le opposizioni attaccano: “Mossa elettorale a tre giorni dal referendum”.

​ROMA – Non c’è stato tempo da perdere. Con un’accelerazione improvvisa, il governo Meloni ha impresso una svolta alla gestione del caro-energia. Il decreto carburanti, approvato ieri sera in un Consiglio dei ministri convocato d’urgenza alle 19:00, è approdato in Gazzetta Ufficiale con data 18 marzo 2026. Il risultato? Gli effetti sono immediati: da questa mattina, 19 marzo, il prezzo di benzina e diesel scende ufficialmente di 25 centesimi al litro.

​I dettagli della misura

​La premier Giorgia Meloni, intervenendo al Tg1 subito dopo il via libera dell’esecutivo, ha chiarito la portata dell’intervento. Si tratta di un taglio delle accise che, trascinando con sé anche una riduzione dell’IVA, garantisce un risparmio netto alla pompa per i cittadini.

​Stanziamento: Poco più di 500 milioni di euro.

​Entità del taglio: 25 centesimi di euro per ogni litro di carburante.

​Durata: L’intervento è previsto per i prossimi 20 giorni, ma la premier ha già ipotizzato una possibile proroga qualora la crisi energetica non dovesse rientrare.

​Obiettivo: Un intervento “generalizzato” che non guardi solo alle fasce deboli, ma sollevi l’intera popolazione dal peso dei costi di rifornimento.

​”Abbiamo agito per fermare aumenti ingiustificati e la possibile impennata dei prezzi legata alla crisi,” ha rivendicato la Presidente del Consiglio. “È una mossa necessaria contro la speculazione.”

​Lo scontro politico

​La tempistica del decreto ha però sollevato un polverone politico. Meloni ha riunito i ministri a ridosso della sua partenza per Bruxelles e, soprattutto, a soli tre giorni dal referendum. Una coincidenza che il Partito Democratico non ha tardato a definire “puramente elettorale”.

​Se fino alla scorsa settimana la premier chiedeva tempo in Parlamento per calibrare l’intervento, il via libera notturno di ieri segna un cambio di passo radicale. Le opposizioni, che invocavano misure sin dall’inizio del conflitto, accusano ora il governo di aver atteso il momento più propizio per massimizzare il consenso.

​Cosa cambia per gli automobilisti

​Da oggi, chiunque si rechi dal benzinaio troverà i prezzi aggiornati. Il decreto punta a spegnere sul nascere i rincari che stavano portando i costi dei trasporti a livelli insostenibili, offrendo una boccata d’ossigeno a famiglie e imprese, in attesa di capire se la tregua di 20 giorni diventerà una misura strutturale per tutta la durata dell’emergenza.