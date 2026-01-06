Caro-Diesel: il sorpasso storico che pesa sulle tasche degli italiani

Con il recente rialzo delle accise, il gasolio supera il prezzo della benzina. L’Italia conquista il primato europeo della tassazione sul diesel, innescando una reazione a catena su trasporti e carrello della spesa.
Il primato amaro dell’Italia
Non è solo un rincaro, è un sorpasso simbolico e strutturale. Per la prima volta in maniera così marcata, l’effetto combinato delle nuove politiche fiscali ha portato il prezzo del gasolio a superare quello della benzina. Ma il dato che allarma maggiormente gli analisti è un altro: con quest’ultimo balzo, l’Italia si posiziona ufficialmente al primo posto in Europa per la pressione fiscale applicata al diesel.
Le accise, quelle componenti fisse del prezzo che non dipendono dal mercato internazionale del greggio ma dalle decisioni del governo, hanno trasformato il carburante dei lavoratori in un bene di lusso.
L’effetto domino: dai tir allo scaffale
Il problema del caro-gasolio non riguarda solo chi possiede un’auto diesel. In un Paese come l’Italia, dove oltre l’80% delle merci viaggia su gomma, il prezzo del gasolio è il vero motore dell’inflazione.
Il meccanismo è semplice quanto inesorabile:
Aumento dei costi logistici: Trasportare frutta, verdura e beni di prima necessità costa di più.
Rincaro dei prodotti finiti: Le aziende scaricano i costi di trasporto sul prezzo finale al consumo.
Contrazione dei consumi: Con meno potere d’acquisto, le famiglie riducono le spese, frenando l’economia.
La memoria corta della politica
Al centro delle polemiche finisce inevitabilmente la coerenza della classe dirigente. Fa sorridere — o forse indignare — rileggere oggi i programmi elettorali di chi, solo pochi anni fa, faceva della “cancellazione immediata delle accise” il proprio cavallo di battaglia.
Le promesse fatte nelle piazze e sui social sembrano essere svanite davanti alle necessità di bilancio. Chi aveva giurato e spergiurato di voler tagliare i costi alla pompa si ritrova oggi a firmare i decreti che portano l’Italia sul gradino più alto del podio europeo per tassazione sui carburanti.
Un paradosso politico che rischia di costare caro non solo in termini elettorali, ma soprattutto in termini sociali, mentre i cittadini si chiedono che fine abbia fatto quel “taglio delle accise” tanto sbandierato.