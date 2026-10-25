​Caro-energia e profitti record: Eni vola a 6,4 miliardi, esplode la bufera politica

Mentre il caro energia continua a rodere l’efficienza produttiva delle imprese e a schiacciare il potere d’acquisto delle famiglie italiane, i conti dei colossi energetici viaggiano su tutt’altri binari. Eni ha chiuso i primi nove mesi del 2026 registrando un utile netto rettificato di ben 6,4 miliardi di euro, cifra che segna un balzo del +70% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Un bilancio da record che si intreccia inevitabilmente con la morsa dell’inflazione e del prezzo dei carburanti che grava sui cittadini.
Carburanti: prorogato il tetto dei prezzi, ma con riserva
Nel giorno della presentazione dei risultati finanziari, l’Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha annunciato la proroga fino al mese di dicembre del tetto ai prezzi praticati su benzina e gasolio.
Una misura volta a contenere i rincari alla pompa, su cui però pende un’ombra: l’amministratore delegato ha infatti lasciato aperta la possibilità di ritoccare al rialzo i livelli del cap qualora le dinamiche di mercato lo rendessero necessario nei prossimi mesi.
Dividendi e azionisti: premiata la remunerazione
Mentre i consumatori attendono segnali di stabilità sul fronte delle bollette, il gruppo partecipato dallo Stato conferma la propria solidità finanziaria e rafforza la politica di remunerazione verso gli azionisti. Un’ulteriore iniezione di remunerazione che rende il titolo del Cane a Sei Zampe sempre più attrattivo per i mercati, ma che al contempo scatena inevitabili polemiche sull’opportunità etica ed economica di tali manovre in una fase di crisi sociale.
È scontro totale in Parlamento: “Un contrasto inaccettabile”
I dati trimestrali di Eni hanno immediatamente riacceso la miccia dello scontro politico. Le forze di opposizione sono tornate a fare muro contro l’esecutivo e i vertici delle grandi partecipate, denunciando quello che definiscono un “divario inaccettabile” tra il progressivo impoverimento del ceto medio e i profitti alle stelle accumulati dalle compagnie energetiche.
Nel mirino del dibattito parlamentare tornano con forza tre nodi cruciali:
Gli extraprofitti: scatta la richiesta di nuove misure fiscali straordinarie sui surplus di guadagno dei colossi energetici.
Le accise: le opposizioni incalzano per un taglio strutturale delle imposte sui carburanti alla pompa.
I prezzi al consumo: viene chiesta una maggiore vigilanza per evitare speculazioni lungo la filiera di distribuzione.
Con il termine dell’anno alle porte e la stagione fredda appena iniziata, la pressione sulle istituzioni e sui giganti dell’energia è destinata ad aumentare, lasciando aperto l’interrogativo su come contemperare gli eccellenti risultati di mercato con la tutela sociale dei cittadini.