​Caro-energia e profitti record: Eni vola a 6,4 miliardi, esplode la bufera politica

Mentre il caro energia continua a rodere l’efficienza produttiva delle imprese e a schiacciare il potere d’acquisto delle famiglie italiane, i conti dei colossi energetici viaggiano su tutt’altri binari. Eni ha chiuso i primi nove mesi del 2026 registrando un utile netto rettificato di ben 6,4 miliardi di euro, cifra che segna un balzo del +70% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

​Un bilancio da record che si intreccia inevitabilmente con la morsa dell’inflazione e del prezzo dei carburanti che grava sui cittadini.

​Carburanti: prorogato il tetto dei prezzi, ma con riserva

​Nel giorno della presentazione dei risultati finanziari, l’Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha annunciato la proroga fino al mese di dicembre del tetto ai prezzi praticati su benzina e gasolio.

Una misura volta a contenere i rincari alla pompa, su cui però pende un’ombra: l’amministratore delegato ha infatti lasciato aperta la possibilità di ritoccare al rialzo i livelli del cap qualora le dinamiche di mercato lo rendessero necessario nei prossimi mesi.

​Dividendi e azionisti: premiata la remunerazione

​Mentre i consumatori attendono segnali di stabilità sul fronte delle bollette, il gruppo partecipato dallo Stato conferma la propria solidità finanziaria e rafforza la politica di remunerazione verso gli azionisti. Un’ulteriore iniezione di remunerazione che rende il titolo del Cane a Sei Zampe sempre più attrattivo per i mercati, ma che al contempo scatena inevitabili polemiche sull’opportunità etica ed economica di tali manovre in una fase di crisi sociale.

​È scontro totale in Parlamento: “Un contrasto inaccettabile”

​I dati trimestrali di Eni hanno immediatamente riacceso la miccia dello scontro politico. Le forze di opposizione sono tornate a fare muro contro l’esecutivo e i vertici delle grandi partecipate, denunciando quello che definiscono un “divario inaccettabile” tra il progressivo impoverimento del ceto medio e i profitti alle stelle accumulati dalle compagnie energetiche.

​Nel mirino del dibattito parlamentare tornano con forza tre nodi cruciali:

​Gli extraprofitti: scatta la richiesta di nuove misure fiscali straordinarie sui surplus di guadagno dei colossi energetici.

​Le accise: le opposizioni incalzano per un taglio strutturale delle imposte sui carburanti alla pompa.

​I prezzi al consumo: viene chiesta una maggiore vigilanza per evitare speculazioni lungo la filiera di distribuzione.

​Con il termine dell’anno alle porte e la stagione fredda appena iniziata, la pressione sulle istituzioni e sui giganti dell’energia è destinata ad aumentare, lasciando aperto l’interrogativo su come contemperare gli eccellenti risultati di mercato con la tutela sociale dei cittadini.