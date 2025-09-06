Cartabia, ovvero summum ius summma iniuria

Il fatto: una borseggiatrice (letteralmente borseggiatrice, di mestiere) denunzia (letteralmente, denunzia), e non ai giornali ma alla LEGGE, la persona borseggiata, accusandola di averla ripresa, o, in pratica, di non essersi lasciata borseggiare. Sembra una barzelletta, e invece è un fatto vero, accaduto a Venezia.

La delinquente denunziante invece che denunziata, la tagliaborse, si giova della legge Cartabia, detta così perché proposta da Mara Cartabria, ministro della Giustizia di Draghi. Cosa aspetta il governo Meloni a cancellare questa norma da film umoristico anni 1950?

La Cartabria è una sostenitrice dei criminali e delinquenti e ladroni? Ma no, è molto, molto peggio: ella non sa, non le hanno mai spiegato a scuola, che il diritto romano, l’unico serio, regola l’esistente, non applica teorie campate in aria.

Il Romanum ius applica il principio di cui al titolo: il diritto portato alle estreme conseguenze (summum) genera estrema ingiustizia (iniuria). E che c’è di peggio di essere rapinati e doversi pagare l’avvocato per denunzia della rapinante?

E c’è sempre un giudice filosofo in agguato…

Ulderico Nisticò