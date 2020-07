Casa della Salute di Chiaravalle – Appello a tutti i Sindaci del comprensorio…

Vorrei sollecitare l’ attenzione alle Autorità Competenti su un annoso problema ( tra tanti) che vive la nostra struttura sanitaria “Casa della Salute” e cioè il continuo stillicidio dei servizi sanitari operanti al suo interno che, causa messa in quiescenza degli operatori sanitari ( Medici ed infermieri) vengono “momentaneamente “sospesi per poi, come da ripetute e insistenti voci, forse soppressi!

Causa Covid 19 a Marzo 2020 venivano sospese tutte le visite specialistiche ( e che ad oggi vengono lentamente erogate con tutte le precauzioni impartite dall’ Asp) tranne le prestazioni Radiologiche e cosa più grave la MOC , unica apparecchiatura presente nell’ Asp e quindi usufruibile da tutto il bacino d’ utenza della nostra Azienda.

Ciò premesso oltre ad evidenziare un disservizio a chi era già in lista e prenotato per questi mesi di lockdown ( viste le lunghe attese) si aggiungono le enormi difficoltà per i tanti pazienti oncologici i quali per la delicata patologia e ragioni di tempistica hanno necessità di eseguire In tempi brevi l’ esame MOC.

Pertanto alla luce di quanto enunciato chiedo da cittadina e da utente un sollecito intervento sia del Sig Sindaco Domenico Donato, in qualità di Ufficiale Sanitario della comunità di Chiaravalle e , sicura dei suoi già tentativi per risolvere questi annosi problemi irrisolti alla Casa della Salute ( non anche il Cardiologo che verrà a mancare da Agosto e l’ attuale ridimensionamento del PPI )credo che siano necessari , con il coinvolgimento di tutte le forze politiche e sociali, azioni più incisive per non paventare il ripetersi di situazioni analoghe già vissute in tempi non lontani allorquando giustificando l’ azione ,citando numeri di prestazioni irrisorie e scuse di assenza di domanda ( richieste specialistiche), nella ” notte ” venivamo depredati di alcune apparecchiature elettromedicali che avrebbero fatto la differenza se oggi fossero rimaste nella nostra struttura .

Vogliamo che la storia si ripeti?

Permetteremo ancora una volta di essere spogliati delle attrezzature che abbiamo il privilegio di avere in esclusiva?

Lungi da me fare allarmismo ma si deve verificare e intervenire al più presto possibile !

Intervenire trasversalmente!

Giovanna Tino