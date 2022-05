Casa Laps in Calabria, la Regione è pronta a sostenere il progetto di Lapo Elkann

“Lapo Elkann, presidente della Fondazione Laps, ha annunciato l’apertura in Calabria di una Casa Laps per donne e figli vittime di violenza. Grazie, a lui e ai suoi collaboratori, per questa bella iniziativa. La Regione, se Lapo lo ritenesse oppurtuno, è pronta a sostenere questo progetto”. Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

“Post pandemia abbiamo aperto più case Laps in Portogallo e stiamo lavorando per realizzare analogo progetto in Calabria per donne e bambini vittime di violenza, perché abbiamo visto gente incredibile e persone fantastiche sul territorio, donne bravissime, anche una suora, con cui lavoreremo” – lo ha detto Lapo Elkann, Presidente della Fondazione Laps in collegamento da Los Angeles alla registrazione dell’evento tv “Women for Women against Violence – Camomilla Award”, dedicato alle donne, quelle vittime di violenza e quelle che combattono il tumore al seno, promosso dall’Associazione Consorzio Umanitas, presieduta dalla calabrese Donatella Gimigliano, che ne è l’ideatrice e la produttrice.