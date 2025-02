Casa Morandi a Soverato: accogliente e straordinaria

Ci sono case dove entrare è un piacere; dove ci si sente sempre come delle persone di Famiglia, dove è bello bussare e scambiare qualche chiacchiera.

Sicuramente Casa Morandi è una di queste! Non soltanto perché Gianni Morandi è personaggio internazionalmente apprezzato e conosciuto, ma anche per l’ empatia e la bravura di Marco & Marianna, artisti di valore che hanno scelto di raccontarsi nello spettacolo teatrale “Benvenuti a casa Morandi”.

La sapiente regia di Pino Quartullo, il valido contributo di Marcello Sindici, la verve artistica di Marco, l’entusiasmante ritorno sul palcoscenico di Marianna, hanno dato vita ad un mix di emozioni e sentimenti capace di affascinare il pubblico del comunale di Soverato.

Applausi, sorrisi e riflessioni hanno accompagnato la narrazione di una vita familiare semplice e serena, nonostante le innegabili difficoltà che comporta avere un cognome importante e conosciuto.

L’amministrazione Comunale, rappresentata dal Vice Sindaco Lele Amoruso e dall’ufficio Cultura, continua a scegliere molto bene gli spettacoli da portare all’attenzione del pubblico: il progetto di crescita artistica-culturale risulta, come al solito, curato nei minimi particolari, riscontrando il plauso degli abbonati e dei paganti che continuano ad assicurare il completo e continuo sold-out.

Come ormai tutti sanno, non c’è serata teatrale a Soverato senza l’introduzione iniziale di Lino Gerace, di altissimo livello qualitativo così come quello delle performances presentate sul palcoscenico della Perla dello Ionio.

Grazie a Marco & Marianna abbiamo potuto sentire ancora più vicina una Famiglia che da sempre vede gli italiani considerarsi suoi parenti stretti. Inutile dire che, in quest’occasione, i Morandi sul proscenio hanno dimostrato come talento e simpatia non siano prerogativa soltanto del Gianni nazionale.

Se è vero che Marianna, da piccola, cantava: “Sei forte Papà”, oggi tutti noi possiamo gridare a gran voce: “siete grandi Marianna e Marco!”