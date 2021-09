Case popolari presto in sicurezza a Squillace

Pubblicata dall’Aterp la gara per i lavori di consolidamento del muro di sostegno

Sembra finalmente avviarsi a soluzione l’annoso problema di sicurezza e stabilità che interessa un complesso residenziale di proprietà dell’Aterp, sito in viale fuori le porte. Da diversi anni infatti, pur in presenza di un finanziamento assegnato, non si è riusciti a dare concreto avvio ai lavori indispensabili per realizzare quanto necessario per superare le criticità ed i rischi, tutt’ora esistenti, e consolidare lo stabile.

Nei giorni scorsi – dichiara l’assessore alla programmazione e turismo, Franco Caccia – l’Aterp ( ente preposto alla gestione degli alloggi popolari), ha proceduto alla pubblicazione del bando per l’avvio dei lavori . La base d’asta è stata fissata nella somma di oltre 95 mila euro e la scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per il 14 settembre .

L’auspicio è che tutto possa procedere senza ulteriori interruzioni e si possa restituire la giusta serenità alle diverse famiglie coinvolte. Un ringraziamento a quanti, a vario titolo, nel corso degli anni si sono adoperati per la soluzione ed in particolare al consigliere regionale Pietro Raso che, negli ultimi mesi, ha personalmente seguito la problematica, anche con incontri e sopralluoghi alla presenza di dirigenti e tecnici aterp ed ha contribuito al risultato finalmente raggiunto.

L’impegno dell’amministrazione comunale non verrà meno, conclude l’assessore Caccia e saremo vigili fino alla conclusione dei lavori ed al conseguente ripristino di condizioni di piena sicurezza e serenità delle famiglie coinvolte.