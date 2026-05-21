Caso antenne a Davoli: il Comune fa chiarezza sulla battaglia legale. «Pronti a ricorrere al Consiglio di Stato»

Fare chiarezza ed evitare allarmismi, basandosi esclusivamente sugli atti ufficiali. Con questo obiettivo l’Amministrazione comunale di Davoli ha diffuso una nota dettagliata riguardante la complessa vicenda dell’installazione di nuove infrastrutture di telecomunicazione sul territorio comunale, un tema che nelle ultime settimane ha acceso il dibattito pubblico tra i cittadini.

​Al centro della questione c’è un’istanza presentata contestualmente da due diverse società del settore per il posizionamento di un’antenna. Una richiesta a cui il Comune ha risposto erigendo un muro tecnico e burocratico.

Il “No” del Comune e il braccio di ferro legale

​L’iter ha preso il via con l’esame della procedura all’interno della Conferenza dei Servizi. In quella sede, il Comune di Davoli ha espresso parere negativo, recependo le valutazioni tecniche e urbanistiche formulate dagli uffici competenti.

​La decisione dell’Ente ha spinto le società interessate a muoversi per vie legali, promuovendo due distinti ricorsi davanti alla giustizia amministrativa.

Una battaglia che, dopo un primo passaggio burocratico, si è spostata nella Capitale:

​Il passaggio di competenze: Il TAR Calabria ha inizialmente dichiarato la propria incompetenza territoriale, rimettendo la controversia al TAR del Lazio.

Niente sospensiva: I giudici del Lazio non hanno concesso la sospensiva richiesta dalle società ricorrenti, lasciando di fatto congelati i lavori.

L’udienza di merito: Il nodo cruciale verrà sciolto a breve; l’udienza è stata infatti fissata per la fine del mese di maggio.

​Nel corso del giudizio sono stati chiamati in causa anche soggetti istituzionali di peso come il Ministero dell’Interno e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

​Istruttoria integrata e la linea della fermezza

​Su esplicita richiesta del TAR Lazio, il Comune di Davoli non si è fatto trovare impreparato e ha ulteriormente approfondito e integrato la propria istruttoria tecnica. L’Ente ha depositato nuova documentazione urbanistica a supporto della propria posizione, ribadendo con forza il parere negativo.

​L’Amministrazione si dice determinata a difendere le scelte dei propri uffici in nome della tutela del territorio, delineando già i possibili scenari futuri:

«L’Amministrazione comunale continuerà a difendere con serietà e responsabilità le valutazioni espresse dai propri uffici tecnici. Qualora il TAR Lazio dovesse accogliere il ricorso della società, il Comune è pronto a tutelare ulteriormente le proprie ragioni nelle sedi superiori, incluso il Consiglio di Stato.»

Trasparenza contro i toni accesi

​Il comunicato si chiude con un appello alla responsabilità e alla calma rivolto alla comunità. La delicatezza del tema richiede, secondo i canoni della giunta, un confronto pubblico serio, lontano da facili semplificazioni o panico ingiustificato.

Il Comune ha infine assicurato che continuerà a monitorare la situazione e ad aggiornare la cittadinanza sui risvolti della sentenza del TAR con la massima trasparenza.