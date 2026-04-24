Caso concessioni a Soverato: il Comune cede al TAR, vince la linea del Gruppo Ranieri

Azzurra Ranieri: “definito il giudizio dinanzi al TAR Calabria sul ricorso 711/2025. L’azione aziendale ha determinato l’adeguamento dell’Amministrazione e il riallineamento ai principi di legalità e concorrenza e del libero mercato”.

Ripristinata la legalità, ora si apra una riflessione sull’uso delle risorse pubbliche. Il giudizio era stato promosso per ottenere l’effettiva esecuzione delle precedenti pronunce che avevano già annullato atti amministrativi relativi alla gestione delle concessioni demaniali marittime.

Nel corso del procedimento, l’Amministrazione Comunale di Soverato ha formalmente assunto un impegno giuridicamente vincolante ad avviare le procedure di evidenza pubblica per la riassegnazione delle concessioni, in conformità al quadro normativo vigente.

L’esito del giudizio, pur definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere, assume rilievo sostanziale, giacché ha riconosciuto la fondatezza delle proprie ragioni, ristabilendo principi di diritto già chiaramente affermati da precedenti decisioni passate in giudicato.

Si tratta di un esito che conferma, ancora una volta, la correttezza dell’operato del Gruppo RANIERI e la piena legittimità delle proprie posizioni, da sempre sostenute nel rispetto delle norme e della trasparenza amministrativa.

“Ogni attacco personale e svilente, oggi si taccia da solo, dagli Amministratori che hanno utilizzato la loro posizione per denigrare la nostra azienda e metterci in difficoltà, oggi non ci aspettiamo solo delle scuse, attendiamo equità, trasparenza, legalità, attenzione e rispetto delle risorse pubbliche.”

Ciò che ha destato il nostro particolare sconcerto è la condotta del Comune di Soverato, che ha scelto di opporsi in giudizio nonostante l’esistenza di sentenze definitive già intervenute sulla medesima questione. Una resistenza che appare del tutto immotivata sotto il profilo giuridico e che ha comportato un inutile aggravio di costi a carico della collettività.

L’utilizzo di risorse pubbliche per sostenere contenziosi privi di reali prospettive non solo solleva interrogativi sul piano amministrativo, ma impone una riflessione seria sull’opportunità e sulla responsabilità delle scelte adottate.

Ranieri, oggi, ribadisce il proprio impegno a tutela dei propri diritti e interessi, ma anche a difesa di principi fondamentali e di interessi comuni a tutta la collettività quali la certezza del diritto e il rispetto delle decisioni giudiziarie.

La società auspica che, alla luce di questa pronuncia, si possa finalmente instaurare un confronto improntato alla legalità, alla collaborazione e al buon senso, nell’interesse del territorio e dello sviluppo delle attività produttive.

Azzurra Ranieri (Gruppo Ranieri Cantieri Nautici)