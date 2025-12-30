​Caso Davoli, il Sindaco Papaleo rompe il silenzio: «L’azione amministrativa non dipende dai titoli, vado avanti»

Dopo giorni di crescente dibattito pubblico e indiscrezioni che hanno scosso la comunità locale, il Sindaco di Davoli, Giuseppe Papaleo, interviene ufficialmente per fare chiarezza sulla vicenda che ha coinvolto la sua persona e la sua famiglia.

Con una nota sui social carica di riflessioni personali e politiche, il primo cittadino ha scelto la strada della responsabilità, confermando la volontà di proseguire il suo mandato senza farsi distrarre dalle polemiche.

​«Trasparenza e responsabilità»

​Il cuore del messaggio di Papaleo è una difesa ferma del lavoro svolto finora dall’amministrazione comunale. Pur riconoscendo l’attenzione generata dal caso, il Sindaco ha voluto precisare come i risultati amministrativi siano slegati dalle vicende personali:

​«Ribadisco con chiarezza che l’azione amministrativa di questi anni non è mai dipesa da titoli personali, ma dall’impegno quotidiano e dal lavoro svolto insieme a una squadra di persone serie e competenti».

​Papaleo si è detto consapevole del «disorientamento» che la vicenda può aver causato tra i cittadini, rinnovando l’impegno a operare con la massima correttezza e trasparenza.

​La replica agli attacchi personali

​Un passaggio significativo della nota riguarda il clima politico e il timore che il dibattito si sposti dal piano dei fatti amministrativi a quello privato. Il Sindaco ha lanciato un monito chiaro:

«Sono consapevole che anche in futuro non mancheranno tentativi di spostare il confronto su aspetti personali che nulla hanno a che vedere con il confronto amministrativo. Non è una strada che intendo percorrere».

​Ringraziamenti e sostegno

​Nonostante la pressione degli ultimi giorni, Papaleo ha tenuto a sottolineare la solidarietà ricevuta. Oltre al ringraziamento per il sostegno “incondizionato” della propria famiglia, il primo cittadino ha citato esplicitamente la vicinanza dei consiglieri comunali, dei dipendenti dell’ente e di numerosi cittadini che, con discrezione, gli hanno manifestato affetto.

​Il futuro dell’amministrazione

​L’intervento si chiude con una rassicurazione sulla stabilità della giunta e sulla prosecuzione degli obiettivi prefissati per il bene di Davoli. Nessun passo indietro, dunque: il Sindaco dichiara di voler restare concentrato esclusivamente sul «percorso amministrativo» e sulle sfide che attendono la comunità.

​Resta ora da capire come reagiranno le forze politiche di opposizione a questa presa di posizione e se il dibattito in consiglio comunale seguirà la linea di separazione tra “personale” e “politico” tracciata dal primo cittadino.