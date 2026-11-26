Premesso che io non sono giudice né avvocato né laureato in legge, e, per quanto ne posso sapere, non riscontro nulla di illegale in quanto qui osservo: racconto i fatti. Che voglio dire con “Il non-segreto istruttorio”? Che gli scritti trovati nel casale di De Gennaro sono finiti subito, in mattinata, su quotidiani e televisioni e internet e conversazioni tra amici. Sappiamo tutti, da tv e giornali eccetera, di una missiva rivolta al procuratore di Caltanissetta, con delle precise e pesantissime parole. Il quale procuratore sta mantenendo il riserbo, ovvero silenzio. Almeno lui! Anzi, che io sappia, tace solo lui.

Vero che uno scritto di De Gennaro era proprio rivolto “a chi vuole”: ma perché farlo trovare, invece di mandarlo, prima di morire, direttamente a un’agenzia o a un giornale? Com’è, invece, che escono notizie da un’abitazione sottoposta a sequestro? Abitazione in cui è avvenuto un suicidio; suicidio su cui s’indaga.

E mentre s’indaga, già sappiamo tutti delle carte, del tipo di pistola, del colpo di prova, di quello effettivo… Insomma, sappiamo tutti tutto ciò che, a mio modestissimo avviso, quasi tutti dovremmo ignorare. È lecita la domanda com’è che è trapelato il non-segreto? Trapelato è un eufemismo: è un segreto di immediato pubblico dominio.

E c’è di peggio, ed è che i giornali e le tv, ora che hanno le informazioni, le divulgano, ed è il loro mestiere; e intanto svolgono dei processi ognuno per conto loro. E fin qui, sarebbe solo dare notizia e commento, ed è il loro mestiere. Il danno è che le opinioni dilagano, e anche gli indagatori leggono i giornali vedono le tv, e c’è il rischio che si lascino in qualche modo influenzare e indirizzare, se non vogliamo dire condizionare.

E mica ciò accade solo nel caso De Gennaro. Sono decenni che ne succedono… e che qualcuno legge sul giornale di essere sotto inchiesta, e prima di ricevere una comunicazione ufficiale. E siccome i giornalisti non sono indovini e maghi, qualcuno gliel’ha sussurrato. E se il tizio indagato (scusate la violenza alla grammatica) appena legge, e prima di essere fermato, scappa come una lepre? Non so se è successo, ma può succedere.

Il Consiglio Superiore della magistratura non trova nulla di strano? Ripeto che non so se è legale o illegale: certo è moralmente dubbio che un segreto istruttorio svolazzi di bocca in bocca. Sarebbe una buona idea, e qualcuno l’ha proposta, vietare la pubblicazione dei nomi dei magistrati titolari di un’inchiesta. È un’idea vecchia quanto Catone Censore, il quale, narrando la storia, non fece mai nemmeno i nomi di Annibale e di Scipio[ne], quello dell’elmo.

Perché omise i nomi, Catone? Per educare, anzi rieducare i cittadini al concetto di funzione, ovvero impersonalità attiva, evitando di creare gente di spettacolo e di far pubblicità a qualcuno. Bravo, il Censore!

Ulderico Nisticò