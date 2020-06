Caso EasyJet, Abramo: “Se la compagnia non rettifica e si scusa intenteremo causa”

“Se Easyjet non modifica, non rettifica e, soprattutto, non si scusa con la Calabria e i calabresi attiverò l’ufficio legale della Provincia per tutelare nelle sedi opportune l’immagine della nostra terra”.

Lo ha detto il sindaco e presidente della Provincia Sergio Abramo. “Nel leggere la notizia di come la compagnia aerea ha “promosso” i voli verso l’aeroporto internazionale di Lamezia, ho pensato si trattasse di uno dei tanti fake che circolano sui social. Mio malgrado – ha aggiunto Abramo – ho scoperto subito, collegandomi direttamente sulla pagina di Easyjet, che la realtà questa volta ha superato ogni forma di immaginazione”.

“Pregiudizio, pressappochismo, una narrazione distorta della nostra e anche una forma evidente di razzismo culturale: se voleva raggiungere il limite il “genio” del marketing che si è inventato questo claim è abbondantemente riuscito nel suo intento”.

“E così facendo ha indignato una regione intera, stufa di dover ascoltare o leggere queste ridicole e fasulle banalità, smentite dai fatti e dai commenti – a Easyjet dovrebbero saperlo – sempre positivi di chi viene a visitarci. Mi auguro che la compagnia si corregga al più presto scusandosi sinceramente. Altrimenti ne risponderà in Tribunale”.

