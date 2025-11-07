Caso Gregoraci – La nullità è assoluta, non “solo un’omissione di notifica”

Riceviamo e pubblichiamo:

Al solo fine di evitare fuorvianti interpretazioni è necessario precisare che, diversamente da come paventa il Difensore della Signora Gentile la nullità è assoluta per come prevede il codice di rito.

Non “solo un’omissione di notifica” ma la regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari con la conseguente possibilità di svolgere nuove attività investigative e/o difensive.

Ed infatti, la nuova richiesta di rinvio a giudizio potrà essere effettuata soltanto dopo aver formalizzato e notificato l’avviso conclusioni delle indagini con facoltà per l’indagato di essere interrogato e/o produrre memorie e documenti.

Da qui l’importanza degli effetti che derivano dalla regressione del procedimento una volta che la difesa é rimessa nelle condizioni di poter articolare ulteriori mezzi di prova in uno a produzioni documentali.

Solo all’esito il Pubblico Ministero potrà rideterminarsi esercitando o meno l’azione penale. Quindi tutta l’inutile articolazione delle successive questioni é completamente inconferente.

Avv. Ramona Gualtieri