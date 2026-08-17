Caso Lido Sombrero: Lino Polimeni sporge denuncia ai Carabinieri di Soverato

Tensioni e polemiche attorno al caso del Lido Sombrero varcano ufficialmente la soglia delle forze dell’ordine.
Nella giornata di oggi, il giornalista e conduttore Lino Polimeni si è recato presso la Stazione dei Carabinieri di Soverato per depositare una formale denuncia nei confronti di Arturo Abruzzo, titolare dello stabilimento balneare.
La decisione giunge a margine delle recenti vicende che hanno visto accendersi i riflettori mediatici e social sulla struttura, in seguito alla pubblica denuncia promossa dal tenore Lorenzo Papasodero.
Un clima di forte contrapposizione che ha spinto Polimeni a formalizzare la propria posizione davanti agli inquirenti.
Con questo passo, il conduttore ha scelto di consegnare l’intera vicenda nelle mani delle autorità competenti, mettendosi a disposizione per integrare gli elementi e le testimonianze in suo possesso.
Da questo momento spetterà ai Carabinieri di Soverato e alla Magistratura esaminare la documentazione, ricostruire con esattezza la dinamica degli eventi e valutare la sussistenza di eventuali profili di responsabilità penale o civile.