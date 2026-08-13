​Caso Sombrero, l’Associazione Balneari di Soverato prende le distanze: “Istituzioni e professionalità prima delle polemiche”

In merito alla replica del signor. Abruzzo l’Associazione stabilimenti balneari di Soverato si dissocia dall’ atteggiamento del collega avuto nell’intervista con il giornalista Polimeni , senza entrare nella vicenda isolata relativa al suo lido.
Noi operatori balneari siamo persone che lavorano incessantemente per offrire un servizio ai nostri turisti con la massima professionalità, noi operiamo in un quadro normativo ultimamente un po fumoso.
Sicuramente i nuovi bandi daranno la possibilità di migliorare l’offerta selezionando operatori capaci e proiettando la città di Soverato ancor di più in un circuito turistico virtuoso.