Cassiodoro di Scolacium nel castello di Squillace

Rappresentato, a cura della Proloco, e di fronte a un pubblico qualificato e attento, il lavoro CASSIODORO DI SCOLACIUM, che mette in scena la vita del grande scolacense del VI secolo d.C., secondo modalità di teatro, quindi sintetiche ed emozionanti. Cassiodoro, ormai anziano e prossimo alla morte, ricorda la sua vita politica, culturale, religiosa.

Hanno recitato il testo di Ulderico Nisticò i valenti attori Paolo Cristoforo (Teofilo e UN), Sandro Mauro (cittadino di Squillace), Laura Megna (Emerenziana), Pino Vitaliano (Cassiodoro).

Sono in cantiere le repliche.