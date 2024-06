Castelli in aria a Soverato? E niente Gagini

Un foglio regionale dedica qualcosa a Soverato. Sorvolo sulle frasi fatte e perle e perline, che possono essere dette di qualsiasi posto di mare, e vengo alle poche righe che, secondo l’articolista (il pezzo non è firmato), narrerebbero la cultura eccetera.

Cominciamo dal castello in aria che si troverebbe a Soverato Superiore: in aria, il castello, ma “normanno”. Di tale maniero degli Altavilla non c’è la benché minima traccia né a Soverato “Vecchio”, che era per conto suo borgo fortificato, né tanto meno a Soverato Superiore, che nasce dopo il 1783, quando i Normanni erano un ricordo lontanissimo.

A Soverato Superiore, si legge, c’è una chiesa. Nemmeno uno spiffero sbirciamo sulla Pietà del Gagini, del 1521, e che è nella suddetta chiesa, e che l’articolo non nomina manco per sbaglio.

E qui la colpa è di Soverato, che non ha fatto niente di serio per il centenario del Gagini, 2021, niente per far conoscere la cosa più preziosa che ha.

Colpa dei sindaci Alecci e Vacca, che per dare un poco di ragione a tutti (e farsi votare!) non hanno esercitato alcuna autorità, e non hanno chiesto un rendiconto sullo scarsissimo operato. Dare ragione a tutti non è governare.

Colpa di chi si è assunto a forza un compito più grande delle proprie forze.

Colpa della cultura locale – con rara eccezione – che praticamente ignora anche l’esistenza del Gagini. Lo stesso per le scuole.

Colpa della Regione, e segnatamente di Spirlì, che promise soldi, e marameo; né l’Amministrazione comunale ne ha pretesi come era doveroso. Doveroso darli, doveroso pretenderli: e niente!

Colpa del docufilm sul Gagini, che tra poco compie un anno e, se non fosse per la Terza Età, non l’ha mai visto nessuno; e credo che nessuno mai lo vedrà.

Torniamo, per chiudere, all’articolo: sarei curioso di sapere a chi si sono rivolti, per scrivere di Soverato; e ho qualche sospetto.

A benefizio dei giornalisti, e degli amici lettori, guardate qui quanti libri sono stati scritti su Soverato.

Se non leggete, non è colpa mia.

BIBLIOGRAFIA SU SOVERATO

Ulderico Nisticò