BENDICO srl e 102 Distribution, in collaborazione con l’Associazione teatrale “I Vacantusi” di Lamezia Terme, lanciano un casting pubblico per il film “GLI ANNI BELLI” che verrà girato in Calabria nel mese di ottobre 2019.

Per la commedia, una co-produzione internazionale con Portogallo e Repubblica di Serbia, realizzata in collaborazione con RAI Cinema e con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, per la regia di Lorenzo d’Amico De Carvalho, si cercano le seguenti figure:

– ragazzi 18-20 anni preferibile esperienza teatrale (anche in ambiente scolastico e/o amatoriale);

– ragazze 18-25 anni preferibile esperienza teatrale (anche in ambiente scolastico e/o amatoriale) pattinaggio a rotelle e danza.

Il cast è aperto a tutti i residenti in Calabria almeno dal 01 dicembre 2018.

Le selezioni si svolgeranno il 6 e il 7 settembre dalle ore 10 alle ore 20 presso il Teatro Comunale di Catanzaro diretto da Francesco Passafaro che ha gentilmente concesso l’uso della struttura al fine di rendere possibile la realizzazione dell’evento.

Gli aspiranti sono invitati a mandare foto curriculum a gabfilmcasting@gmail.com