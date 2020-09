Catanzarese ucciso in Lombardia, ricercato un imprenditore: vendetta dopo una lite tra ragazzi

Le indagini dei carabinieri di Lecco per individuare il killer che ieri ha sparato 5 colpi verso due fratelli, uccidendone uno per strada, si sono allargate a tutta la Lombardia. Nella sparatoria avvenuta intorno alle 13,30 di ieri ha perso la vita Salvatore De Fazio, 47 anni, originario di Belcastro (Catanzaro) residente a Olginate (Lecco). Ferito il fratello Alfredo di 50 anni.

Da oggi le forze dell’ordine stanno cercando di rintracciare un imprenditore di Calolzicorte (Lecco) di 48 anni indicato come lo “sparatore” dai parenti dei fratelli.

Per i carabinieri la sparatoria sarebbe stata causata per un regolamento di conti fra le due famiglie: il figlio di 25 anni dell’imprenditore infatti sarebbe stato ricoverato sabato notte al Pronto soccorso con un trauma cranico perché picchiato. Tanto sarebbe bastato per provocare la reazione del padre che avrebbe imputato l’aggressione alla famiglia della vittima.

Alfredo De Fazio intanto rimane ricoverato in gravi condizioni all’ospedale del Circolo a Varese e i militari aspettano che si riprenda per poterlo interrogare e chiarire i contorni dell’agguato.

