Catanzaro – “A farla amare comincia tu”, l’ironia dei “professori” della Banda Osiris travolge il pubblico

Con l’esilarante spettacolo della Banda Osiris, andato in scena nella serata di ieri nella chiesa del Monte dei Morti, entra nel vivo “A farla amare comincia tu” la rassegna musicale e culturale promossa dal Comune di Catanzaro e affidata alla direzione artistica di Antonio Pascuzzo.

“I professori” della Banda Osiris, con l’abilità mimica, strumentale e canora che li contraddistingue hanno accompagnato gli spettatori di Catanzaro in un viaggio musicale e teatrale dal titolo “Le Dolenti Note”, un affresco ironico e onirico sul mestiere del musicista che ha letteramente travolto e entusiasmato il pubblico.

OGGI E DOMANI IN COMPAGNIA DI ROY PACI

La rassegna natalizia del comune di Catanzaro prosegue nella giornata di oggi con un piacevole ritorno. Il noto trombettista e cantante Roy Paci riabbraccia il capoluogo calabrese e ritrova il gruppo di 30 fiati della Banda musicale SS. Salvatore di Gimigliano per un concerto unico e coinvolgente.

La location sarà più che speciale, il Parco Gaslini, nel quartiere marinaro di Catanzaro, alle ore 12 della vigilia di Natale per dare l’avvio in modo suggestivo ai festeggiamenti del periodo più bello dell’anno. Roy Paci si esibierà in dj set anche domenica 25 dicembre ai giardini di San Leonardo.

SOLD OUT PER I CONCERTI DI CAPOSSELA E BERSANI

Tutto esaurito per quanto concerne i live gratuiti di Vinicio Capossela e Samuele Bersani. Nella Basilica dell’Immacolata, il 28 dicembre, alle ore 21.30, si esibirà con un concerto inedito Vinicio Capossela; mentre il 29 dicembre, a partire dalle ore 21, sarà il momento di Samuele Bersani per uno speciale ed intimo “30 minuti live” che saranno anticipati dal fisarmonicista Carmine Ioanna.

All’apertura delle prenotazioni, realizzate grazie alla piattaforma ticket.it, i posti sono andati esauriti nel giro di pochi minuti, facendo segnare il soldout ad entrambi gli eventi..