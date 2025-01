Catanzaro, addio al prof. Vittorio Daniele: il cordoglio di Naturium

Il progetto culturale ricorda il grande accademico e scrittore per il suo impegno verso la giustizia sociale e lo sviluppo del Mezzogiorno. Giovanni Sgrò: “Che vuoto lascia, che tristezza”

Naturium esprime profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa del prof. Vittorio Daniele, docente di Politica Economica presso l’Università Magna Grecia di Catanzaro, scrittore e voce autorevole del dibattito pubblico italiano.

Figura di spicco del panorama accademico e intellettuale, Daniele ha lasciato un segno indelebile attraverso i suoi studi, i suoi libri e il suo instancabile impegno per la crescita e lo sviluppo del Sud.

Il progetto culturale Naturium, che lo ha avuto come alleato in molte battaglie e iniziative in Calabria, lo ricorda con affetto e gratitudine. Daniele è stato un punto di riferimento in progetti dedicati alla politica economica, alla lotta alle diseguaglianze, al meridionalismo e a temi cruciali come la democrazia e l’inclusione.

Tra le tante collaborazioni, spicca l’impegno comune contro il gioco d’azzardo, una battaglia sociale che il professore ha sostenuto con la passione e la determinazione che lo hanno sempre contraddistinto.

Giovanni Sgrò, fondatore di Naturium, lo ha ricordato con un post colmo di emozione: “Che tristezza, che vuoto lascerà il nostro prof. Vittorio Daniele. Prima la notizia del suo ricovero, poi il precipitoso intervento. Avevamo un filo di speranza, ma ora l’epilogo. Sono orgoglioso di essergli stato amico, sempre vicino in molte battaglie e iniziative, sempre con l’obiettivo dell’uguaglianza e della democrazia, quella vera, verso chi non ha voce”.

Nel suo messaggio, Sgrò ha sottolineato l’eredità morale e intellettuale lasciata dal professore, capace di illuminare con la sua autorevolezza e correttezza il cammino di molti giovani studenti e colleghi.

“Vittorio ha dato all’università Magna Grecia di Catanzaro quella luce autorevole e corretta di insegnamento ai nostri giovani, che hanno avuto l’orgoglio di averlo come professore” ha scritto Sgrò, ricordando anche i preziosi confronti personali avuti con Daniele su temi legati al Sud e alle sue diseguaglianze.

La prematura scomparsa del prof. Vittorio Daniele lascia un vuoto immenso nella comunità accademica e civile, ma il suo esempio e i suoi insegnamenti rimarranno un faro per chi continuerà a battersi per una società più giusta e democratica. Naturium si stringe attorno alla moglie Elisa Rispoli e ai figli Sara e Dario, condividendo con loro il dolore per questa perdita incolmabile.