Catanzaro, agosto “salato” per le tasche dei soliti furbetti dei rifiuti

Agosto “salato” per le tasche dei soliti furbetti dei rifiuti. Nella prime due settimane del mese, infatti, gli uomini della Polizia Locale e, in particolare, quelli del nucleo di Polizia Ambientale diretto dal tenente colonnello Salvatore Tarantino hanno sanzionato una trentina di violazioni delle norme sul corretto conferimento e sull’abbandono dei rifiuti.

Ne danno notizia gli assessori Marinella Giordano e Giorgio Arcuri, titolari rispettivamente delle deleghe alla Sicurezza e all’Ambiente.

I responsabili sono stati individuati grazie ai servizi di controllo diretto sul territorio ma anche grazie alle immagini delle cosiddette fototrappole.

Queste ultime continuano a essere oggetto di regolare riposizionamento, venendo spostate nei diversi quartieri ogni due o tre settimane.

In qualche caso, come il centro storico, si sta pensando anche di aumentare il loro numero.

Non si ferma, dunque, l’attività di contrasto e repressione di un fenomeno duro a morire in città, per la scarsa responsabilità di alcuni residenti e la loro indifferenza verso il decoro urbano e soprattutto la cura dei beni comuni. Palazzo De Nobili tuttavia non arretra, dando continuità ai controlli e punendo chi non si rassegna a comportarsi secondo le regole.