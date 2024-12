Catanzaro, al Liceo Classico Galluppi il primo incontro del progetto Panchine rosse per contrastare la violenza di genere

Promuovere l’educazione emotiva e il contrasto alla violenza di genere attraverso percorsi di formazione e sensibilizzazione: è questo l’obiettivo del progetto Panchine rosse un’iniziativa dedicata agli studenti delle classi quarte e quinte del Liceo Classico “Galluppi” di Catanzaro.

Nei giorni scorsi si è svolto il primo incontro che segnato l’avvio di un percorso strutturato, e ha visto la partecipazione della dirigente scolastica del Convitto Nazionale “P. Galluppi” – Liceo Classico, Cinzia Scozzafava; della presidente del Centro Calabrese di Solidarietà Ets, Isolina Mantelli; del direttore aggiunto dell’Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna per la Calabria, Rocco Scicchitano; di Sabina Brunetti, funzionaria del servizio sociale UIEPE Catanzaro; della referente di educazione civica del Convitto, Pompea Zampetti, e della pedagogista del Centro Uomini Autori di Violenza del Centro Calabrese di Solidarietà, Cristina Marino.

Il progetto si colloca nell’ambito delle attività preventivo-trattamentali promosse dal Centro Calabrese di Solidarietà in collaborazione con altri enti del terzo settore e istituzioni pubbliche, tra cui il DAP, l’ASP, l’USRC, i Ser.D, l’Ordine degli Avvocati, le Camere Penali e il Garante dei Detenuti. Tra le azioni previste, oltre agli incontri nelle scuole, figura l’invio al Centro Uomini Autori di Violenza di uomini responsabili di comportamenti maltrattanti, con l’obiettivo di ridurre la violenza intrafamiliare e interpersonale.

L’iniziativa mira a promuovere una cultura del rispetto e della parità di genere, stimolando una riflessione condivisa tra studenti e docenti per contrastare stereotipi e pregiudizi. L’intervento educativo si propone di rafforzare le competenze personali e sociali, migliorare la gestione dei conflitti e sensibilizzare le comunità scolastiche. Tra i risultati attesi vi sono la diminuzione dei comportamenti violenti nelle scuole coinvolte, la creazione di sportelli di supporto per le vittime di violenza e l’attivazione di una rete di docenti che integrino l’approccio di genere nelle pratiche didattiche, contribuendo così a diffondere il progetto anche in altri istituti.

Il progetto Panchine rosse vuole porsi come opportunità e strumento per promuovere il cambiamento culturale necessario a prevenire e combattere la violenza di genere, grazie alla collaborazione tra scuole, istituzioni e comunità del territorio. Il prossimo appuntamento è in calendario per martedì 10 dicembre.