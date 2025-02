Catanzaro, al Museo del Rock il secondo appuntamento della Rassegna “Cura d’Arte”

Un viaggio nell’arte e nella bellezza. Sabato 22 febbraio, alle ore 18, al Museo del Rock e in collaborazione con la Rete Nazionale “Lascia un libro, prendi un libro”, si svolgerà il secondo appuntamento della rassegna “Cura d’Arte” dal titolo “Amori di Carta”, il cui tema sarà declinato nei suoi molteplici aspetti tra parole dette e non dette, sussurrate o declamate tra le pagine di un libro e non solo.

L’intento di “Cura d’Arte” è di esaltare l’Arte in tutte le sue sfumature. Musica, letteratura, graphic novel, teatro, fotografia, pittura, cinema saranno protagonisti dei percorsi in cui cura e cultura si incontreranno, momenti in cui ci sarà spazio per la riflessione e la conoscenza. “Cura d’Arte” si prefigge di percorrere insieme un itinerario che riesca a sviluppare nuove prospettive culturali, aprendo a nuovi confini.

L’evento, coordinato da Elisa Chiriano (book blogger, autrice della rubrica “@io.recensisco” e conduttrice radiofonica), sarà arricchito dai contributi culturali e artistici di un team d’eccezione: Daniela Pietragalla (specialista di Medicina narrativa), Antonella Pascuzzo (insegnante di Storia dell’Arte, curatrice di mostre, ideatrice della Rubrica “Garbi iconoclasti” e fondatrice dell’associazione culturale e artistica “Scritturarte”), Piergiorgio Caruso (patron del Museo del Rock), Salvatore Venuto (attore) e Giovanni Audino (graphic designer e appassionato di graphic novel).

Ospite del secondo appuntamento sarà Luigi Combariati, avvocato e scrittore catanzarese, apprezzato dalla critica nazionale per i suoi romanzi avvincenti e ricchi di fascino. Vincitore di numerosi premi, Combariati presenterà il suo nuovo libro “A quattro voci”, pubblicato da Robin Edizioni.