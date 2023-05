Catanzaro, allerta meteo: prudenza sul litorale del territorio comunale

L’allerta meteo “arancione”, diramato dal Dipartimento di Protezione Civile e in ragione del quale il sindaco Nicola Fiorita ha già emesso un’ordinanza di chiusura delle scuole cittadine, contiene un riferimento esplicito anche a “venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte” e quindi a “mareggiate lungo le coste esposte”.

In virtù di questo specifico aspetto della previsione meteo, si raccomandano particolare attenzione e prudenza a coloro che dovessero trovarsi nelle aree del lungomare cittadino, del porto e più in generale del litorale del territorio comunale, soprattutto perché impegnati in attività tipiche del periodo come, ad esempio, l’allestimento dei lidi.

In queste circostanze, è sempre preferibile l’astensione dalle attività stesse, ferma restando comunque la raccomandazione alla massima prudenza.