Catanzaro – Allerta meteo rossa, riunito Coc. Si raccomanda prudenza

In considerazione del bollettino diramato dalla Protezione civile regionale, con il quale si segnala allerta meteo rossa per tutta la giornata di domani, sabato 11 settembre, il sindaco Sergio Abramo ha disposto la riunione del Coc, Centro operativo comunale, che monitorerà costantemente la situazione oltre ad adottare ogni misura necessaria per affrontare eventuali rischi e pericoli a tutela della pubblica incolumità.

In presenza di abbondanti precipitazioni l’amministrazione raccomanda di non mettersi in viaggio se non strettamente necessario; evitare i sottopassi; abbandonare i piani seminterrati o interrati se ubicati in zone depresse o a ridosso di fiumi e torrenti tombati; non sostare in prossimità di aree con versanti acclivi che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di massi.

Catanzaro città dello sport 2023. A causa dell’allerta rossa, una parte dei sopralluoghi della delegazione di Aces previsti per domani sono stati anticipati a questo pomeriggio. Sono ovviamente annullati tutti gli eventi organizzati nella giornata di sabato. Resta confermata, invece, la conferenza stampa in programma domenica 12 settembre, alle ore 11:30, a Palazzo De Nobili.