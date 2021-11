Catanzaro – ASD San Michele: nuovo progetto sportivo in collaborazione con l’IC Don Milani-Sala

Nuove possibilità di fare sport nel Capoluogo Calabrese. Dopo questi mesi di stop e problematiche per il mondo sportivo, si aggiungono nuove opportunità a Catanzaro.

L’ASD Polisportiva San Michele Catanzaro in collaborazione con l’IC Don Milani-Sala Catanzaro, avvia un nuovo progetto “A scuola Sportiva…mente” con l’obiettivo di avvicinare ancora di più bambini e adulti ad una cultura sempre più sportiva. Grazie all’IC Don Milani-Sala Catanzaro e in particolar modo all’interesse e alla disponibilità della Dirigente Scolastica la Prof.ssa Cinzia Emanuela De Luca e alla Prof.ssa Concetta Passafaro, che hanno accolto positivamente questo progetto e lo hanno reso possibile, si faranno partire ben 5 corsi per bambini e adulti.

La scuola, come si è potuto verificare anche in passato, è stata sempre vicina e presente a queste iniziative consapevoli che l’attività fisica è un bene prezioso sia per una crescita e sviluppo armonico del bambino, sia come la più grande forma di prevenzione per gli adulti.

L’attività Motoria di base, infatti, concorre allo sviluppo psico-fisico dell’uomo e gioca un ruolo determinante nello sviluppo dell’apprendimento, migliorando nel bambino anche il rendimento scolastico.

La fascia di età compresa tra i 3 agli 11 anni è una fase sensibile, in cui il bambino dovrebbe apprendere le capacità motorie che stanno alla base del movimento umano. I bambini si trovano nel “periodo d’oro” della motricità ed è proprio negli anni in cui frequentano la scuola che sono predisposti ad apprendere ed interiorizzare movimenti, giochi, esercizi, utili alla loro crescita fisica e motoria. Le attività proposte mirano a sollecitare in maniera adeguata il loro sviluppo.

Così come nel bambino, anche nell’adulto, l’esercizio fisico contribuisce a migliorare la qualità della vita. L’esercizio fisico, infatti, riduce la pressione arteriosa, controlla il livello di glicemia, modula positivamente il colesterolo nel sangue, aiuta a prevenire le malattie metaboliche, cardiovascolari, neoplastiche, le artrosi e riduce il tessuto adiposo in eccesso. Inoltre, riduce i sintomi di ansia, stress, depressione e solitudine e comporta benefici evidenti per l’apparato muscolare e scheletrico.

Nello specifico, il Progetto presenta delle agevolazioni economiche per gli alunni regolarmente iscritti presso l’IC Don Milani-Sala, ai Dipendenti della Scuola (personale ATA, personale Docente) e alle Famiglie di ciascun alunno.

Sarà portato avanti da 2 istruttori, Gianmaria Celia e Marta Doria, Tecnici Federali e Laureati Triennali e Magistrali in Scienze Motorie e Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate, nonché iscritti ad un Master Universitario di 2 Livello in Esercizio-Terapia.

Le attività si svolgeranno presso la Palestra dell’IC Don Milani a Catanzaro Sala. Di seguito, la lista delle attività che verranno fatte partire:

-Avviamento allo sport, per la fascia di età compresa tra i 3 e i 5 anni;

-Minibasket, per la fascia di età compresa tra i 5 e gli 11 anni;

-Minicalcio, per la fascia di età compresa tra i 5 e gli 8 anni;

-Fitness Kids, per la fascia di età compresa tra i 5 e i 10 anni;

-Ginnastica Finalizzata alla Salute e al Benessere, per gli adulti dai 18 anni in poi.

Ai fini di uno svolgimento ottimale delle attività e nel rispetto dei protocolli vigenti per il contrasto e il contenimento dei rischi dal contagio del virus Covid-19 è richiesta anticipatamente la prenotazione all’attività ad uno dei seguenti numeri:

Gianmaria – 3272378215

Marta – 3205707993

Si precisa che, tutti i partecipati alle attività previste dal Progetto, dovranno essere provvisti di “certificazione medica per attività sportiva non agonistica” e gli Adulti anche di certificazione verde Covid-19 come prevista dal Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105.