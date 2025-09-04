Catanzaro Bandiera Blu, sabato grande festa con i Parafonè per “La Taranta e il Mare”

Catanzaro celebra il riconoscimento della Bandiera Blu per il terzo anno consecutivo con una serata di musica e tradizione popolare.

L’appuntamento è per sabato 6 settembre alle ore 22.00 al Parco Gaslini, con l’evento ad ingresso gratuito “La Taranta e il Mare”, che vedrà protagonista sul palco il gruppo Parafoné, tra le più apprezzate realtà della scena musicale calabrese.

La manifestazione rientra nel cartellone EstArte – Dentro il confine, la riuscita rassegna estiva promossa dal Comune di Catanzaro che ha animato la città con incontri, spettacoli e momenti di condivisione, e che si concluderà proprio al Parco Gaslini con questo evento di grande richiamo.

Con i ritmi travolgenti della taranta, “La Taranta e il Mare” sarà l’occasione per celebrare il mare come risorsa identitaria e ambientale, riaffermando lo stretto legame tra la città e il suo territorio. Una festa collettiva aperta a cittadini e visitatori, in un luogo simbolo dell’estate catanzarese.